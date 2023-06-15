Россия назначила 'выборы' на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" на оккупированных территориях Украины. Власти страны-агрессора намерены провести их 10 сентября на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Как сообщают пропагандистские российские СМИ, соответствующее решение ЦИК страны-агрессора приняла на заседании 15 июня "после консультаций" с минобороны РФ и ФСБ. Те, по словам главы центризбиркома Эллы Памфиловой, сочли псевдовыборы возможными.

В итоге члены комиссии проголосовали единогласно.

Накануне оккупанты с захваченных украинских территорий обратились в ЦИК РФ с просьбой назначить "волеизъявление" на 10 сентября. Захватчики намерены провести около 80 избирательных кампаний, в том числе в "законодательные органы власти".

В мае Госдума РФ приняла законопроект о возможности проведения выборов на территории, где введено военное положение. Сроки подачи предложения о выборах были ограничены 130-90 днями до голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты готовят "шоу" с псевдовыборами на Запорожье. Для этого даже привлекли завезенного из Красноярска политтехнолога Сергея Толмачева. По словам Федорова, 780 претендентов в местные советы и госдуму – коллаборанты и гастролеры из РФ.

– Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что страна-агрессор распространяет вбросы о выборах в Украине с целью сместить акценты с войны на политику.