Задействовали пиарщика из Красноярска: оккупанты готовят 'шоу' с псевдовыборами на Запорожье, – Федоров

Оккупанты на Запорожье готовятся к осенним псевдовыборам. Их идейным вдохновителем выступил завезенный из Красноярска российский политтехнолог Сергей Толмачев.

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Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона 26 мая. "Именно по сценарию, по данным этого черного политтехнолога снимался известный фильм "День выборов", – рассказал он.

Городской голова добавил, что подобный сценарий захватчики пытаются реализовать на временно оккупированной территории Запорожской области, "где голосует меньше чем 0,3 процента". Оккупанты пытаются подкупать людей, раздают гуманитарные наборы, ходят с военными по домам, запугивая мирных жителей.

"Есть две параллельные реальности. С одной стороны взрываются и уничтожаются самолеты, строится линия обороны. С другой стороны они пытаются сделать какие-то фейковые выборы", – сказал Федоров.

Он пояснил, что оккупанты сейчас проводят праймериз – предыдущий отбор кандидатов на выборы в местные советы и в госдуму РФ, которые запланировали на сентябрь.

"Но я надеюсь, что в сентябре у них будут совсем другие выборы новой демократической власти в РФ", – сказал мэр Мелитополя.

По его словам, 780 претендентов в местные советы и госдуму – коллаборанты и гастролеры из России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мелитополе 25 мая произошла очередная "бавовна". Взрывы прогремели в районе военного аэродрома.

– Федоров рассказал, что на временно оккупированном Запорожье были "демилитаризованы" два российских штурмовика Су-25. Один был сбит украинскими защитниками, второй разбился во время аварийной посадки.