'Россия не исчезнет с карты': глава МИД Австрии указал на главный вызов после окончания войны и оценил шансы на вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Западу придется продолжать контактировать с Россией на международных площадках, в частности, в рамках ОБСЕ и ООН. При этом он подчеркнул, что политическое руководство РФ должно быть привлечено к ответственности за военные преступления против Украины.

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Также он высказал уверенность, что даже после окончания войны Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Об этом Шалленберг заявил в интервью изданию Welt.

Шалленберг заявил, что страна-террорист Россия является важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей, а также сидит за столом переговоров во многих международных организациях.

Глава австрийского МИД объяснил, что из-за этого Западу придется продолжать контактировать с Москвой. В то же время Шалленберг отметил, что цивилизованный мир должен продемонстрировать четкое преимущество в судебном преследовании военных преступлений России в Украине.

"Россия не исчезнет с карты. Россия – крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава на этой планете. Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей. Мы должны продемонстрировать четкое преимущество в судебном преследовании военных преступлений России в Украине и в привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления. Но Запад должен продолжать говорить с Россией", – сказал глава МИД Австрии.

Также он предположил, что в течение долгих лет после окончания войны Россия будет представлять угрозу. Шалленберг уверен, что Москва не станет придерживаться подписанных в будущем документов, поэтому Украина нуждается в западных гарантиях безопасности.

"Я не вижу возврата к прежнему статус-кво. Я не ожидаю, что к концу этого десятилетия политическая система и политическое руководство в России существенно изменятся. Нам придется смириться с тем фактом, что наши отношения с Россией останутся проблемными из-за отсутствия самого важного актива: доверия. В будущем Запад – и я также имею в виду Украину – не сможет полагаться на то, что Россия действительно будет придерживаться подписанных договоров. Россия останется угрозой на долгие годы вперед. Поэтому Украина нуждается в западных гарантиях безопасности", – заявил политик.

Шалленберг о отметил, что Украина должна стать частью Европейского Союза как только будут выполнены все необходимые требования. При этом глава австрийского МИД добавил, что условия переговоров о вступлении в ЕС для все стран, в частности, Украины, Молдовы и шести стран Западных Балкан должны быть одинаковыми.

"Было бы фатальным знаком, если бы Украина и Молдова перешли на скоростную полосу, а страны Западных Балкан остались на жестком плече. Это может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и еще больше усилить влияние Китая, России, Турции", – добавил он.

Напомним, мнистр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры насчет завершения войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

Ранее президент Владимир Зеленский также сказал, что ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

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