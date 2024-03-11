'Россия не может победить': Дуда ответил Папе Римскому на слова о 'белом флаге'

Российский империализм должен быть остановлен. Путин не может победить в Украине, поскольку это угрожает безопасности всей Европы.

Об этом заявил в понедельник, 11 марта, президент Польши Анджей Дуда, пишет Rzeczpospolita. Таким образом, польский лидер отреагировал на слова Папы Римского Франциска о том, что Украина должна набраться смелости поднять "белый флаг" и быть готовой к переговорам с Россией.

"Россия не может победить в Украине, потому что российский империализм, который сегодня угрожает Европе, в частности Центрально-Восточной, и, как следствие, миру, должен быть остановлен. В этом нет никаких сомнений", – подчеркнул Дуда.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на совет главы католической церкви Папы Римского Франциска украинцам "иметь мужество поднять белый флаг".

"Полномасштабную войну против Украины развязала Российская Федерация, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет. Капитуляция – это не мир", – заявил он.

Напомним: в выходные Папа заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры".

Ранее на совет Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

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