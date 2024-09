Россия не собирается снижать темп боевых действий в Украине: в ISW оценили, объявит ли Кремль мобилизацию

Страна-агрессор Россия стремится достичь "решающей победы" в войне против Украины к 2026 году, не объявляя при этом мобилизацию. Пополнить запасы армии путем призыва новой живой силы российский диктатор Путин не спешит из-за страха внутреннего недовольства.

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что к намеченному Кремлем времени вероятные среднесрочные и долгосрочные экономические и силовые ограничения начнут существенно ухудшать способность РФ поддерживать военные усилия против Украины.

Накануне глава Главного управления военной разведки (ГУР) украинского Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Москва считает 2025 год поворотным, поскольку неспособность обеспечить "победу" на фронте к началу 2026-го подорвет стремление РФ оставаться мировой сверхдержавой в течение следующих трех десятилетий.

По его словам, государство-террорист ожидает ухудшения экономической и социально-политической ситуации уже к середине 2025 года, а также растущих трудностей с набором в армию. Уже сегодня российские военные испытывают нехватку личного состава и сокращение количества новых "добровольцев", подписывающих контракты.

Кроме того, наступление ВСУ в Курской области в сочетании с постоянными украинскими ударами по территории РФ деморализовали россиян и подорвали их восприятие "непобедимости" страны-агрессора.

Глава ГУР оценил, что растущие проблемы заставят диктатора Путина принять критическое решение: либо начать еще одну рискованную и противоречивую мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий на украинском фронте.

"Оценка Буданова неявно предполагает, что западные государства сохранят поддержку Украины на нынешнем уровне в течение следующих одного-двух лет. Остается неясным, что Путин может сделать с настоящего момента до 2026 года или насколько эффективными будут его усилия по компенсации последствий войны против Украины, в том числе через иностранных партнеров (Иран, Северная Корея и Китай)", – пишут в ISW.

Там продолжают оценивать, что Путин по-прежнему не склонен объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за страха внутреннего недовольства в РФ и, вероятно, и дальше будет давать указания минобороны продолжать текущие усилия по скрытой мобилизации до тех пор, пока они не начнут сильно отставать от оперативных потребностей войск РФ, вторгшихся в Украину.

Отмечается, что пока диктатор сохраняет возможность объявить еще один раунд мобилизации – как он сделал осенью 2022 года – несмотря на свое желание избежать необходимости делать это. Кремль также не желает соглашаться на снижение интенсивности боевых действий российских войск в Украине, поскольку считает сохранение инициативы на всем фронте стратегическим императивом.

"Остается неясным, ответит ли Путин новым раундом мобилизации, если столкнется с новым кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис, с которым Кремль столкнулся осенью 2022 года, поскольку инвестиции РФ в развитие системы формирования вооруженных сил, военной экономики и международных оборонных отношений за последние два года значительно выросли и, вероятно, продолжат расти до 2026-го", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что снабжение Северной Кореей снарядов и баллистических ракет России является критической проблемой для Украины. Ныне КНДР с большим отрывом лидирует в перечне поставщиков вооружения РФ.

