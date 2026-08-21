Россия не способна полностью отразить удары Украины: в ISW объяснили, какой "выход" ищет Кремль

Россия не в состоянии полностью защититься от украинских ударов. В способность российской ПВО перехватывать все украинские ракеты и дроны не верят ни Z-блогеры, ни кремлевские чиновники.

Видео дня

Поэтому последние перекладывают обязанность защищаться от ударов Сил обороны Украины на регионы и отдельные предприятия РФ. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Россия не может защититься от украинских атак

Аналитики констатировали, что ни Кремль, ни так называемые российские "военкоры", по-видимому, не верят, что Россия сможет полноценно защищаться от украинских ударов в ближайшее время.

Российские чиновники всё чаще перекладывают бремя противовоздушной обороны на отдельные предприятия и региональные правительства, чтобы попытаться противодействовать последствиям украинских дальнобойных ударов.

Z-блогеры также продолжают жаловаться на постоянные проблемы, с которыми сталкивается Россия в противодействии украинским ударам.

Главные истории дня

Сразу два известных российских блогера 20 августа признали, что у российских чиновников и частных предприятий очень нереалистичные ожидания относительно создания противовоздушной обороны стратегических и промышленных объектов, поскольку ни промышленные предприятия, ни российские вооруженные силы не оснащены для адекватного отражения украинских беспилотников и ракет.

Ещё один известный Z-блогер, связанный с Кремлём, за день до этого заявил, что Россия не может рассчитывать на полный перехват украинских беспилотников дальнего действия и что ей нужна пассивная защита, такая как антидроновые сетки, укрытия и резервирование инфраструктуры для защиты промышленных активов.

Он также утверждал, что федеральное правительство России, региональные власти и промышленные предприятия должны продолжать делить ответственность за защиту от украинских ударов.

Обсуждение в российской провоенной блогосфере сводится к призывам к внедрению многоуровневого подхода, включающего новые меры по адаптации противовоздушной обороны и оборонной инфраструктуры.

"ISW по-прежнему считает, что Россия, вероятно, не сможет должным образом удовлетворить свои растущие потребности в противовоздушной обороне за счет собственного оборонного промышленного производства и не сможет прикрыть как линию фронта, так и свой огромный глубокий тыл. Многоуровневый и децентрализованный подход, предлагаемый российскими чиновниками и блогерами, потребует значительного времени и ресурсов и не обязательно позволит удовлетворить значительные потребности России в противовоздушной обороне или учесть ее географические особенности", – подсыпали россиянам соли на рану аналитики.

В ISW также считают, что оборонительные укрепления вокруг ключевых промышленных и коммерческих объектов по всей России также подорвут способность Кремля создавать ощущение нормальности для российской общественности, к чему он постоянно стремился.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW также предупредили, что Россия делает ставку на удары баллистическими ракетами из КНДР. В частности, новые пусковые установки в настоящее время развертываются в Воронежской области РФ, что повышает угрозу для как минимум семи регионов Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!