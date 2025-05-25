Россия несколько раз атаковала Херсонщину: женщина получила смертельные ранения, есть пострадавшие

Страна-террорист продолжает атаковать Херсонщину различными видами вооружения с временно оккупированных территорий. В воскресенье, 25 мая, Россия, в частности, ударила по Белозерке. Один человек пострадал.

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Об этом сообщили в Херсонской ОГА. Кроме того, стало известно о гибели жительницы Кизомыса в результате российского обстрела, который был зафиксирован еще 23 мая.

"23 мая оккупанты обстреляли населенный пункт. Смертельные ранения получила 73-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

25 мая ориентировочно в 13:00 армия террористов обстреляла Белозерку. В результате атаки пострадала 21-летняя женщина.

Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения поясницы. Бригада "экстренки" оказала пострадавшей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Также страна-террорист атаковала 25 мая село Томина Балка. Там из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона пострадал сотрудник ГСЧС.

26-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и рук.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

В Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.

Певица Jerry Heil показала последствия разрушения здания в Киеве, где ранее записывала свои песни. Студия звукозаписи, в которой создавались хиты певицы, повреждена в результате ночного российского обстрела 25 мая. Певица эмоционально отреагировала на потерю и обнародовала кадры с места происшествия.

В Житомирской области ночью 25 мая российская террористическая армия убила трех детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет.

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