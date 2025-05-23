Россия обстреляла ракетами Чугуев на Харьковщине, погиб человек, есть раненые: первые подробности

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. В пятницу, 23 мая, враг нанес ракетный удар по городу Чугуев.

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В результате террористических действий россиян один человек погиб, также есть раненые. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его данным, россияне убили женщину. По меньшей мере два человека получили ранения различной степени тяжести. Медицинские работники оказывают раненым необходимую помощь на месте происшествия.

"На эту минуту известно о двух раненых мужчинах. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь", – написал Синегубов.

Экстренные службы немедленно прибыли на место поражения для ликвидации последствий атаки.

Чугуев находится примерно в 65 километрах от линии фронта, что делает его регулярной целью для российских обстрелов.

Накануне, 22 мая, оккупанты ударили ракетами по центральной части Чугуева, попали в детский сад. На месте прилета возник пожар и разрушения. В результате удара пострадали восемь человек.

А день назад оккупанты атаковали Чугуев и село Грушевка беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и получил ранения один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 мая Россия атаковала Украину баллистикой и 175 беспилотниками разных типов, Силы обороны Украины обезвредили над рядом областей 150 российских ударных и имитационных дронов. В то же время в результате действий врага пострадали 9 областей.

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