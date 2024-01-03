Россия обстреляла ряд регионов Украины, колонию в Луганской области захватчики хотят превратить в пыточную: появились данные о новых преступлениях РФ

Накануне, 2 января, российские войска обстреливали Херсонщину и Донетчину, там ранения получили четверо мирных жителей. Досталось также Харьковщине и Никополю на Днепропетровщине, а на Запорожье Россия убила двух человек.

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Тем временем в Луганской области российские оккупанты планируют превратить одну из колоний в пыточную. О ситуации в регионах рассказали главы соответствующих областных военных администраций.

Херсонская область

По данным Херсонской ОВА, на подконтрольную территорию региона в течение суток до 6 утра 3 января захватчики направили более полутысячи снарядов из разных видов вооружений.

"За минувшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда", – рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Били оккупанты уже привычно по жилым кварталам населенных пунктов региона. Кроме зданий поражены медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотека и станция в Херсонском районе. Попали россияне также по заводу в Бериславском районе Херсонской области.

В результате вражеских обстрелов ранения получил один человек.

Донецкая область

В Донецкой области также накануне фиксировались вражеские обстрелы. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение 2 января в области были ранены трое мирных жителей: двое в Авдеевке и один – в Красногоровке.

"Кроме того, удалось установить информацию относительно двух человек, погибших ранее во Часовом Яру, и одном человеке, который был ранен ранее в Авдеевке", – добавил чиновник.

Днепропетровская область

Снова атаковали захватчики город Никополь на Днепропетровщине. Ночью населенный пункт россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Для остальных населённых пунктов региона ночь прошла без обстрелов.

Накануне же днем россияне нанесли по Никопольскому району шесть ударов дронами-камикадзе и совершили столько же обстрелов из артиллерии. Кроме Никополя, под вражеским огнем оказались Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская сельская громада.

"К сожалению, есть пострадавшие и разрушения в городе... Ранения получили двое гражданских. 50-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший, 59 лет, будет лечиться амбулаторно", – рассказывал ранее Лысак.

Повреждения получили три многоэтажки и 19 частных домов, а также пять хозяйственных сооружений, два из которых были уничтожены полностью. В одном хозяйственном здании вспыхнул пожар.

Задело также частное и промышленное предприятия, детсад, парковую инфраструктуру, торговый павильон и энергетический объект, а также автомобили и газопроводы.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Криворожскому району, попав по одному из предприятий. Там обошлось без пострадавших.

"Не теряем бдительности! В случае воздушной тревоги переходите в безопасное место. Берегите себя", – призвал Лысак.

Запорожская область

Между тем на Запорожье 2 января россияне обстреляли 23 населенных пункта: по ним нанесено по меньшей мере 134 удара.

Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, 110 артиллерийских обстрелов захватчики совершили по Зализнычному, Новоданиловке, Левадному, Щербакам, Полтавке, Луговскому, Работином, Пятихатках, Лобковому, Плавнях и другим населенным пунктам вблизи фронта.

В Плавнях захватчики убили двух гражданских : 54-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

"Военнослужащие РФ обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Работино, а также осуществили 2 авиационных удара по Орехову... Поступило 2 сообщения о повреждении жилых домов", – отметил Малашко.

Харьковская область

В очередной раз под вражескими ударами оказался накануне вечером и Харьков. По городу в 22:40 и 22:42 оккупанты ударили ракетами (предварительно это были С-300). Захватчики частично разрушили школу в Основянском районе, однако обошлись без пострадавших.

А вот утренний обстрел Харькова 2 января унес жизнь одной женщины. Ранения получили 62 человека, в том числе и шестеро детей. В больницах сейчас находятся 28 человек (среди них четверо детей). Состояние двух раненых взрослых медики оценивают как тяжелое.

"Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Дворечанское, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района . Вчера около 12:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. Без пострадавших", – добавил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Днем 2 января захватчики также наносили удары по городу Волчанск Чугуевского района, разрушения получили два дома. Ранена 65-летняя женщина.

А в 21:30 оккупанты обстреляли Купянск : там поврежден дом.

Луганская область

На подконтрольной части Луганщины 2 января оккупанты атаковали населенные пункты дронами-камикадзе, артиллерией и авиацией.

"Наши освобожденные села почти каждый день находятся под огнем врага. Так, в Невском вчера прогремели сразу четыре взрыва – захватчики попали по ранее разрушенным объектам. Новые повреждения пока не зафиксированы. Как и в предыдущие сутки, россияне активно применяли дроны-камикадзе, а также трижды ударили из авиации – по Белогоровке и Серебрянскому лесу", – рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Между тем на оккупированной части региона оккупанты собрались превратить в пыточную колонию в захваченном Суходольске. Там захватчики вербовали заключенных в подразделения "Шторм Z". В настоящее время тех, кого не удалось бросить в мясные штурмы, переводят в колонии на территории РФ. Там с ними проводят "воспитательные работы".

"Задача сверху – как можно скорее высвободить территорию колонии. У кого есть деньги – покупает себе волю, как это было при наборе в "вагнеровцы". Местные жители уже сейчас обеспокоены ухудшением криминогенной ситуации в населенном пункте и вокруг", – рассказал Лысогор.

Между тем, в большей части оккупированного Рубежного с весны 2022 года оккупанты так и не восстановили поврежденную ими же во время штурмов систему централизованного водоснабжения. В первую очередь, речь идет о разрушенных и серьезно поврежденных участках водопроводов в отдаленных районах города: их оккупационные власти ремонтировать даже не брались.

Напомним, накануне, 2 января, Россия нанесла массированный удар по Украине. По Киеву и Харькову летели "Кинжалы" и другие ракеты: есть разрушения и погибшие, десятки людей пострадали.

Как рассказал после атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, силы ПВО сбили все "Кинжалы", "Калибры" и 59 из 70 крылатых ракет.

Работу украинского ПВО отметил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нигде в мире "ни одно государство не отражало подобных ударов".