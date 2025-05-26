Россия обстреляла село на Сумщине кассетным боеприпасом: погибла женщина, есть разрушения. Фото

Страна-террорист продолжает ежедневно совершать военные преступления на территории Украины, убивая гражданское население. В понедельник, 26 мая, Россия обстреляла село на Сумщине кассетными боеприпасами.

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Об этом сообщили местные власти. Во время циничной атаки россиян погибла женщина. Также в населенном пункте на территории Николаевской сельской громады есть разрушения.

"Сегодня враг обстрелял село на территории Николаевской сельской громады. Удар кассетного боеприпаса пришелся прямо по мирным людям", – говорится в сообщении Сумской ОГА.

Добавляется, что россияне ударили по жилому сектору Николаевской громады около 14:00.

Уточняется, что в результате атаки погибла 67-летняя женщина. Она работала на огороде возле своего дома, когда россияне ударили по ее домовладению. Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.

74-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела был ранен 45-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести.

Кроме того, на месте прилета возник пожар. Там работают спасатели.

"Мои соболезнования близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Спасибо медикам, которые ежедневно спасают жизни наших людей", – прокомментировал ситуацию начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян в ночь на 26 мая по Украине. Он отметил, что страна-террорист применила по нашей территории 355 дронов и 9 ракет, в результате чего есть раненые и разрушения.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 мая отбили комбинированную атаку РФ, которую агрессор устроил третьи сутки подряд. Над многими населенными пунктами и за их пределами защитники обезвредили 288 ударных и имитационных дронов, а также все девять ракет.

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