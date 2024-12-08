'Россия открыта для мирных переговоров': у Путина выдвинули новое требование к Зеленскому

В Кремле заявили, что приняли во внимание заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости мирных переговоров с Украиной. В то же время, в РФ выдвинули требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить свой указ о запрете контактов с Россией как условие для начала диалога.

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Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские медиа. Песков также подчеркнул, что Москва предпочитает мирные инициативы стран Глобального Юга.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он совершил после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", – сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по Украине и поддержке мирных инициатив, особенно поступающих от стран Глобального Юга, партнеров РФ по БРИКС – Китаю, Индии, Бразилии, ЮАР, а также от гуманитарных посредников, таких как ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Он также заявил, что якобы отказываться от переговоров продолжает Украина.

"Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина", – сказал Песков.

Песков заметил, что Владимир Зеленский своим указом запретил себе и своей администрации какие-либо контакты с российским руководством.

"Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом складывающихся на земле реалий", – добавил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы стремится достичь соглашения с Россией, назвав войну "безумием", которое Киев хочет прекратить. Такие комментарии республиканец сделал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он назвал встречу продуктивной и поблагодарил обоих лидеров за обсуждение важных вопросов, связанных с войной и будущим Украины.

Напомним, что Украина официально отказалась от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. 4 октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО. Первым пунктом там отмечено следующее: "Констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".

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