'Россия ответственна за эскалацию': Зеленский отреагировал на обстрел автобуса с шахтерами

В воскресенье, 1 февраля, страна-террорист совершила очередное преступление, атаковав автобус с украинскими шахтерами на Днепропетровщине. Предварительно, погибли 16 человек, еще 16 пострадали. 8 шахтеров находятся в тяжелом состоянии.

На ужасную атаку россиян в традиционном обращении отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что этот циничный обстрел показывает, что только РФ ответственна за любую эскалацию конфликта.

"Сегодняшний российский удар по автобусу на Днепровщине – это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно остановиться. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной!" – отметил президент.

Что предшествовало

В воскресенье, 1 февраля, на Днепропетровщине произошла ужасная атака российских войск. Под огонь попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами.

По предварительным данным, россияне применили четыре БПЛА типа "Шахед", нанеся прицельные удары по гражданской и производственной инфраструктуре.

Напомним, в Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар БПЛА пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, также 1 февраля российские войска нанесли авиационный удар по Славянску в Донецкой области. По городу сбросили три авиабомбы ФАБ-250, в результате чего зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Известно о погибшей и раненой мирной жительнице.

