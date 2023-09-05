Россия перебрасывает резервы из Беларуси для нового наступления на Купянско-Лиманском направлении, – Маляр

Оккупационные войска страны-агрессора России готовятся к новой волне наступления на Купянско-Лиманском направлении на фронте. Захватчики стягивают туда новые резервы, в частности десантно-штурмовые бригады.

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Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. При этом воины Сил обороны Украины готовятся к тому, чтобы дать врагу отпор.

Она отметила, что на этом участке фронта ежедневно работают не только бойцы, но также штабы и командование.

"Война – это не просто применение сил "стенка на стенку", это интеллектуальные решения: умение глубоко проанализировать ситуацию, просчитать врага, ввести врага в заблуждение. И вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", – сказала представительница оборонного ведомства.

Оккупанты комплектуют резервы из войск, которые находились на восстановлении, – они заменят тех, кто "истощился".

Часть войск враг заводит с территории России. Кроме того, резервы комплектуют из новосформированных подразделений и солдат, переброшенных из Беларуси.

Маляр добавила, что россияне также подводят профессиональные десантно-штурмовые бригады, хотя большую часть этих подразделений украинские воины уничтожили и на юге, и на востоке.

Ранее Маляр говорила, что армия РФ безуспешно стремится к реваншу на Харьковщине. Обострение на Купянском направлении – результат того, что оккупанты задумали снова захватить те территории в Харьковской области, которые Силы обороны освободили осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что на Купянском направлении оккупанты применяют тактику, которую они использовали во время боевых действий в Бахмуте. Там захватчики привлекают к бою подразделения под названием "Штурм-Z", в составе которых уголовники.