Россия перестала наносить удары по Украине с территории Беларуси: в Воздушных силах назвали причину

С осени 2022 года Россия не наносит ударов по Украине с территории Беларуси. Пока оккупанты атакуют только из РФ.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. Он пояснил, что у российских войск нет особой необходимости обстреливать наше государство из Беларуси.

"Обычно это Брянская, Курская области", – отметил Игнат.

Также, по его словам, этой ночью в Киеве было "тише", поскольку все зависит от видов боеприпасов, применяемых путинскими военными преступниками.

"В предыдущий раз была баллистика. Ее на дальних подступах сбивать нельзя, потому что дальность тех же Patriot невелика – несколько десятков километров", – рассказал спикер Воздушных сил.

"А крылатые ракеты можно сбивать не только этим комплексом, но и другими, даже мобильными группами, авиацией. Поэтому крылатые ракеты могут сбиваться на подступах к городу, к объектам, которые они хотят поразить", – добавил он.

Напомним: 29 мая стало известно, что Россия снова перебросила на территорию соседней Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Вооружение разместили в районе населенного пункта Новоколосово в Минской области РБ. Как отмечается, техника оккупационной армии страны-агрессора вскоре должна заступить на боевое дежурство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 2 июня силы ПВО Украины отразили вторую с начала этого лета массированную воздушную атаку РФ на наши города. Ночью 2 июня защитники обезвредили еще 36 вражеских целей на подлете и в небе Киева – крылатых ракет и ударных дронов Shahed иранского производства;

– по словам начальника КМВА Сергея Попка, пуски ракет враг осуществлял со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, это были крылатые Х-101/555.

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