Россия планирует укрепить границу с Украиной пограничниками ФСБ. Перехват ГУР

Страна-агрессор Россия собирается усилить укрепление границы с Украиной пограничниками Федеральной службы безопасности. Для этого в РФ уже формируют отряды из военнослужащих подразделений пограничной службы ФСБ. Их планируется разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ.

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Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины благодаря перехваченному телефонному разговору между двумя российскими захватчиками. Разговор состоялся 25 января, аудиоперехват обнародован в YouTube-канале ГУР.

Как можно понять из перехваченного разговора, он проходит между двумя российскими захватчиками, проходящими службу на территории оккупированной Абхазии – кадровиком фсб-шником сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном залоге города Очамчире.

Прапорщик спрашивает кадровика, когда готовятся переводы пограничников "на Курск, Брянск и Белгород". На что ему Юсибов ответил, что не может сказать, только формируют списки для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку".

В разговоре прапорщик выразил желание отправиться на такую "постоянку", но хотел бы знать, не отправят ли его туда в командировку.

"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", – обреченно констатировал фсб-шник Юсибов.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия держит у северных границ Украины 19 тысяч своих военных. Этот контингент сосредоточен в границах Сумской и Черниговской областей со стороны РФ.

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