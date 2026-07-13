Россия – под атакой дронов: поражена нефтебаза в Ставропольском крае: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 13 июля неизвестные дроны навестили Ставропольский край РФ. Там во второй раз за последнюю неделю была поражена крупная нефтебаза.

Видео дня

На объекте вспыхнул мощный пожар, поражение цели подтвердили местные власти. Подробности сообщили украинский Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание ASTRA.

Что известно об атаке на нефтебазу в Ставропольском крае

О результативных прилетах по крупной нефтебазе в районе населенного пункта Михайловский в Ставропольском крае в Exilenova+ сообщили вскоре после 1 часа ночи. Там заявили, что под ударом снова оказались "бочки" на Михайловской нефтебазе.

Главные истории дня

Сеть быстро наполнялась яркими кадрами мощнейшего пожара на атакованном объекте.

В ASTRA провели OSINT-анализ кадров, снятых очевидцами – и пришли к выводу: горит нефтебаза в хуторе Вязники – вторая, атакованная в этом населенном пункте за неделю.

Эту же информацию впоследствии подтвердил и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстреные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет", – написал российский чиновник ближе к 3 часам ночи, попутно пригрозив россиянам "ответственностью" за "распространение кадров с пролетом беспилотников, работой ПВО или местами падения обломков".

Предупреждение губернатора либо запоздало, либо было проигнорировано населением: жители Ставропольского края порадовали украинцев обилием ярких фото и видео с места событий.

В Telegram-канале Falcon Insight писали, что "предварительно поражен "Лукойл-Югнефтепродукт", указывая следующие координаты:

45°06'06.66"N 41°57'21.95"E

45°06'33.41"N 41°57'20.32"E

45°05'37.36"N 41°56'55.15"E

Позже там обратили внимание на данные спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS, зафиксировавшего тепловые аномалии по координатам 45°07'27.22"N 41°58'19.36"E и 45°07'14.45"N 41°58'19.14"E.

В ASTRA же утверждают, что загорелась нефтебаза рядом с железной дорогой в хуторе Вязники.

"Кадры сняты из Ставрополя. Это вторая нефтебаза, атакованная в этом хуторе за последнюю неделю. В 1.2 км от нее находится еще одна нефтебаза, которую уже атаковали украинские дроны в ночь на 9 июля. "Коммерсант" ранее уточнял, что атакованная 9 июля нефтебаза относится к АО "НК Роснефть-Ставрополье", – отмечено в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 12 июля, в сетипоявились спутниковые снимки последствий удара по нефтебазе в Твери. На них видно, что были уничтожены 3 резервуара с топливом.

О том, что Силы обороны поразили нефтебазы в Ставрополе и Твери, OBOZ.UA рассказывал утром 9 июля, сразу после ударов по этим объектам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!