Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-22 с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Вечером в среду, 4 сентября, армия государства-агрессора России подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-22, которые являются носителями крылатых ракет Х-22. Самолеты направлялись в сторону пусковых рубежей.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военные предупредили, что оккупанты могут запустить по украинским городам ракеты.

Как говорится в сообщении, два борта Ту-22 взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс – южный. Следите за нашими сообщениями!" – отмечено в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, российские войска к вечеру запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 из Сумского направления. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 4 сентября войска России запустили 42 воздушные цели по Украине. Противовоздушная оборона сбила 22 "Шахеда" и семь ракет, из которых три – "Искандер-К" и четыре – Х-101. ПВО работало во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

– Во Львове в результате вражеской атаки горели жилые дома – российские террористы атаковали город ракетами "Кинжал". Семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе 5 детей.

– В августе 2024 года оккупанты применили 789 дронов-камикадзе Shahed-136, что является абсолютным рекордом.

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