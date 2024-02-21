Россия подняла в воздух МиГ-31К, объявлена масштабная тревога

В полдень 21 февраля российские террористические войска подняли в воздух два самолета МИГ-31К, являющихся носителями сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Вражеские борта взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Через несколько минут защитники украинского неба сообщили об активности еще одного МИГа. Так, по состоянию на 12:25 Украине грозит уже по меньшей мере три вражеских истребителя. Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что баллистическая ракета, которой россияне попали по Харькову в прошлом месяце, не только была сделана в Северной Корее. В ее обломках были обнаружены буквально сотни компонентов и деталей европейского и американского производства.

Более того, по выводам экспертов, ракету изготовили позже в прошлом году, и в РФ она попала в чрезвычайно короткие сроки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 февраля оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Около 20:00 там раздались два взрыва, есть раненые и разрушения.

– 21 февраля россияне запустили против Украины 19 дронов-камикадзе типа Shahed и 6 ракет. 14 воздушных целей удалось уничтожить защитников украинского неба.

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