Россия поднимала в воздух МиГ-31К: в Украине объявили масштабную тревогу

Днем 20 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты поднимали носитель аэробаллистических ракет "Кинжал" с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 13:55 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Однако количество вражеских самолетов в небе никоим образом не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя.

В 14:20 по Украине дали отбой воздушной тревога. МиГ-31К отошел от пусковых рубежей.

Напомним, в ночь на 20 июня оккупационная армия РФ нанесла очередной удар по теплоэлектростанции ​​ДТЭК. Вследствие обстрела ранения получили трое работников объекта критической инфраструктуры.

Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о поражении врагом объекта критической инфраструктуры в регионе. Детали пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Днепропетровской области. Вследствие обстрела в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Ранения получили трое мирных жителей.

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