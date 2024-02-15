Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

Днем 15 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность связана с активизацией вражеского истребителя МиГ-31К во воздушном пространстве страны-террориста России.

Захватчики подняли авиацию с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают, что по информации на 11:00 с аэродрома "Саваслейка" зафиксирован взлет одного борта МиГ-31К. Украинцев призывают в любом случае реагировать на сигналы воздушной тревоги и до отбоя находиться в безопасных местах.

Напомним, утром 15 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за того, что российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они совершили пуски ракет типа Х-101/555/55, а параллельно враг атаковал и "Калибрами".

Ранее сообщалось, что российские войска утром 15 февраля атаковали ракетами Львовщину. Из-за попадания в нескольких домах во Львове взрывной волной выбило окна.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия во время ракетной атаки по Украине утром 15 февраля нанесла удар по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, ранен один человек.

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