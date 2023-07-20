Россия похищала в Украине пожилых людей и заставляла их сдавать кровь для оккупантов - Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин был обвинен в незаконной депортации и жестоком обращении с украинскими детьми. Но это далеко не единственные преступления его режима. Стали известны факты, когда россияне похищали в Украине пожилых людей, тяжелобольных и инвалидов, над которыми издевались и заставляли сдавать кровь для оккупантов.

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Об этом сообщило издание The Telegraph, журналисты которого пообщались с пожилыми украинцами, которых удалось спасти и вернуть на родину. Те, кому удалось вернуться в Украину, рассказали, как над ними издевались.

65-летнего парализованного Олега Андреева забрали российские оккупанты, когда вошли в его село на востоке Украины. Его обнаружили в сгоревшем во время вражеской бомбардировки дома – мужчина лежал рядом с погибшей матерью.

Один из российских военных отобрал у господина Олега инвалидную коляску, чтобы транспортировать "трехсотую". В кармане тележки были все документы Андреева.

"Они просто оставили парализованного человека без идентификационных документов, — рассказала дочь господина Олега.

Захватчики вывезли мужчину в оккупированную Макеевку, не дав возможности сообщить дочери, что он до сих пор жив. Его сдали в "интернат", где над ним просто издевались.

"У них не было ничего человеческого", – сказал он о персонале заведения.

Пальцы на ногах мужчины были сильно обморожены после того, как он пролежал на лестнице во время обстрела при -10 мороза. Но они остались без лечения. Лишь когда боль стала слишком невыносимой, врач согласился ампутировать его стопы.

Но операция была проведена неудачно и кости на ногах Олега остались обнаженными.

Единственным излечением, которое он получал, была зеленка и устаревший местный антисептик советских времен, который использовался для лечения небольших ран. Никаких средств от боли ему не давали.

Господин Андреев также рассказал, что персонал над ним издевался, его ругали и унижали, медсестры насмехались над ним, когда ему нужна была помощь, чтобы помыться.

Без его согласия ему побрили голову, а персонал забирал 70 процентов его пенсии.

В интернате Олег Андреев познакомился с 61-летним украинцем Игорем, которого также незаконно депортировали. Во время пребывания в этом заведении у него отнялись ноги из-за того, что его не лечили от радикулита.

Иногда Олег Андреев отдавал небольшие деньги, которые у него оставались трудоспособному пациенту, который мог найти пищу для него и Игоря.

"Пару раз он покупал нам клубнику и малину, представляете? Я был так счастлив в тот момент", - рассказал господин Олег.

После месяцев неудачных попыток уволить своего отца, его дочь смогла связаться с благотворительной организацией Helping to Leave, которая способствовала его бегству и воссоединила родных в Киеве.

Товарищ Олега Андреева Игорь также смог убежать благодаря этой организации. Однако через две недели после возвращения Игорь умер от болезней, связанных с "лечением", которое он получал в заведении.

Элли Исаева, работающая в Helping to Leave, рассказала, что она помогает семьям, чьи родственники оказались в ловушке без денег и надлежащего ухода на оккупированных Россией территориях Украины.

Одна из пожилых женщин, которую ей удалось недавно спасти, рассказала, что ее заставляли сдавать кровь для окупантов. И не только ее одну.

Исаева также вспомнила историю еще одной пожилой женщины, которую ее организация прошлым летом пыталась вытащить из оккупированного села Граково на Харьковщине. У нее была тяжелая гангрена, но ей не оказывали должного лечения.

К моменту прибытия помощи у женщины начались галлюцинации. оккупанты не разрешили машине благотворительной организации доставить женщину в больницу, и она скончалась.

Тако госпожа Исаева утверждает, что у многих пациентов-инвалидов, с которыми она работала, оккупанты отобрали украинские паспорта и принудительно предоставили российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 года россияне похитили из временно оккупированного Антрацитовского района в Луганской области около 280 украинских детей. Несовершеннолетних вывезли в "казачий кадетский корпус"в русской республике Калмыкия.

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, из Бердянского района Запорожской области российские захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних. Их перевозят вглубь России – в Чувашию.

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