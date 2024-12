Российское военное командование продолжает попытки скрыть развертывание северокорейских сил в Курской области РФ. Предположительно, происходит это путем ложной характеристики граждан КНДР как членов различных этнических групп.

Например, северокорейцев выдают за коренных жителей Сибири и Дальнего Востока России. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне такую информацию обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее же украинские военные опубликовали ряд кадров, а также аудиоперехват разговоров россиян, подтверждающих участие северокорейских сил в боевых действиях на стороне РФ.

В 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ, которая действует на Курщине, рассказали, что командование ВС РФ развертывает там недавно завербованных "наемников" для штурма украинских подразделений.

После ликвидации этих вражеских сил воины 95-ки находили паспорта, в которых местом происхождения тех российских наемников указана Республика Тыва (РФ).

Воины 6-го полка Сил спецопераций ВСУ "Рейнджер" опубликовали кадры, на которых показали нанесение ударов по российским и северокорейским войскам предполагаемым северокорейским войскам в Курской области.

В ISW пока лишь предположили, что в этих случаях речь может идти именно о военных из КНДР в рядах российских штурмовых групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Южной Кореи оценили, что безвозвратные потери КНДР на Курщине составляют более 100 человек. Еще около 1000 северокорейских солдат получили ранения во время боестолкновений.

