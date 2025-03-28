"Россия причинила много боли": журналист из Ирана присоединился к рядам ВСУ. Фото

Журналист Куруш Сегати стал первым гражданином Ирана, присоединившимся к рядам Вооруженных сил Украины. Он присоединился к Интернациональному легиону, заявив, что Россия причинила "много боли", а борьба за свободу не имеет границ.

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Об этом сообщила иранская служба "Радио Свобода". Сам Сегати объявил о своем решении 18 марта в соцсети X, отметив, что присоединяется к украинским силам, чтобы "участвовать в борьбе против преступника Путина и его сторонников". Он назвал свое решение мотивированным, в частности, желанием опровергнуть представление об иранцах.

По словам Сегати, не все иранцы поддерживают "Исламскую республику", которая сейчас активно сотрудничает с Россией. При этом страна-террористка на протяжении последних 200 лет наносила значительный ущерб Ирану.

"Я пытаюсь послать сигнал солидарности между иранцами и украинцами, чтобы украинцы не ассоциировали иранцев с действиями "Исламской республики"", – сказал он.

Сегати поступил в Интернациональный легион, где с другими бойцами проходит профессиональную подготовку. Он признался, что никогда не убивал в бою, но морально готов к этому, потому что это "законная самозащита".

"Это как когда кто-то врывается в ваш дом с оружием и пытается напасть на вас. Что вы делаете? Защищаться – это законная самозащита, а не убийство", – заявил иранец.

Иранец объяснил, что имеет личную связь с Украиной, поскольку его жена является гражданкой этой страны и имеет детей, которые сейчас живут в Лондоне.

"Я чувствую привязанность к Украине, потому что моя жена – украинка, а наши дети – полуукраинцы", – отметил журналист.

Куруш Сегати – оппозиционный иранский журналист, в 2004 году покинувший Иран. За свою деятельность его несколько раз арестовывали, поэтому он сначала переехал в Турцию, а затем в США, где получил гражданство. Журналист работал в иранской службе "Голоса Америки" и на оппозиционном телеканале Iran International в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский наградил воина Международного легиона ГУР МО Украины Мюррея за заслуги на войне против российских захватчиков. Американский доброволец участвовал в боевых операциях на оккупированном левом берегу Днепра, за что и был отмечен.

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