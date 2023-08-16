Россия признала ракетный удар по шведскому заводу SKF в Луцке и пригрозила продолжить

В стране-агрессоре России признали, что атаковали ракетами завод шведской компании SKF в Луцке. В посольстве РФ в Швеции цинично назвали это предприятие "законной военной целью", поскольку оно якобы входит в состав военно-промышленного комплекса Украины, однако доказательств этому представители оккупантов не привели.

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Соответствующее сообщения 17 августа опубликовали в Telegram-канале дипломатического представительства страны-террориста в Швеции. Там выдали, что завод SKF якобы производил подшипники для "Укроборонпрома".

В РФ не только цинично признали удар по шведскому заводу в Луцке, но и пригрозили, что "достанется не только поставленной шведской технике, но и компаниям внутри ВПК, которые на них работают".

В посольстве страны-агрессора снова повторили российский фейк о том, что оккупанты "наносят удары только по военным объектам", традиционно умолчав о том, что ракеты и дроны в основном попадают по жилым домам, детским садикам, супермаркетам, складам и другой гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут мирные люди.

Напомним, что 15 августа представитель SKF Карл Бьернстам подтвердил, что во время очередной российской атаки на Украину ракета в Луцке попала в шведский завод компании. В результате террористического удара оккупантов погибли трое сотрудников завода, есть раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти одновременно с Волынью утром 15 августа российские ракеты атаковали и Львовщину. От падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.

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