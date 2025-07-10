Россия производит более 5 тыс. ударных дронов и БПЛА-имитаторов ежемесячно – WSJ

Темпы производства дронов-камикадзе типа "Шахед" и БПЛА-имитаторов в государтсве-агрессоре РФ достигают 5 тысяч в месяц. Такие данные есть у военной разведки Украины.

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Статистикой поделилось The Wall Street Journal. Американское издание заявило об этом, ссылаясь на украинских чиновников.

"За последний год российские заводы начали производить огромное количество ударных беспилотников, создав смертоносный флот, который теперь в рекордных количествах практически ежедневно поднимается в небо над Украиной", – сказано в статье.

В июне в комментарии Forbes Ukraine представители Главного управления разведки сообщали аналогичные цифры. По информации ГУР МО, такого темпа в выпуске беспилотников российские предприятия ВПК достигли по меньшей мере в мае. Из 5 тысяч примерно половина является дронами-иммитаторами.

Согласно отчету разведки, агрессор производит:

– Shahed-136/"Герань-2" – около 2700 в месяц;

– БПЛА типа "Гербера" – около 2500 единиц.

Это в пять раз больше, чем летом прошлого года (в августе 2024-го в ГУР МО Украины оценивали темпы производства "Шахедов" в 500 единиц в месяц). В декабре 2024-го темпы могли вырасти до 2000 новых БПЛА ежемесячно.

Как правило, беспилотники типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Дроны-имитаторы могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Российская Федерация атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, что стало рекордным количеством за время полномасштабной войны. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 718 целей, в том числе было сбито семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 296 БПЛА, еще 415 дронов локально потеряны/подавлены РЭБ.

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