Две ночи подряд дроны "Шахед" залетают в воздушное пространство Украины, а затем возвращаются в Россию, делая крюк через Беларусь. Эти ночные пролёты дронов через Украину и Беларусь с возвратом в РФ выглядят как тщательно продуманный план России по втягиванию Беларуси в войну. Рассмотрим, на что они рассчитывают.

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Во-первых, дроны, залетающие в Украину и затем возвращающиеся в Россию через Беларусь, имеют цель спровоцировать запуск ракет украинского ПВО, которые могут перехватить дрон над территорией Беларуси. В таком случае обломки дрона и зенитной ракеты могут упасть на частную собственность, автомобили или даже травмировать жителей Беларуси. Тогда будет очень легко обвинить Украину в происшедшем.

Во-вторых, истребитель ВВС Беларуси, который будет поднят для перехвата дрона, может ошибочно быть воспринят украинской ПВО как ещё одна цель, что вылетела из воздушного пространства Беларуси, и случайно сбит. В таком сценарии Россия снова получит повод обвинить Украину в атаке на белорусский самолёт, что может служить оправданием для вовлечения Беларуси в конфликт.

Важно отметить, что все дроны "Шахед" оснащены системами противодействия влиянию РЭБ, такими как "Комета-М", что позволяет им сохранять связь с GPS при любых условиях. Более того, "Шахед" работает по принципу "выстрелил и забыл", поэтому корректировать его маршрут нельзя — он следует только по тому пути, который задал оператор ВС РФ.

Все эти факторы подтверждают, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины.