Россия пытается создать свое информпространство на оккупированных территориях Украины: разведка Британии указала на замысел Кремля
Россия пытается создать прокремлевское информационное пространство на оккупированных территориях Украины, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность. Захватчики хотят интегрировать украинские школы в российскую систему образования, а российских пропагандистов внедряют в местные СМИ.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 18 августа. Как отмечается, 15 августа первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил оккупированный Донецк, чтобы побывать в школах и проверить их интеграцию в российскую систему образования.
А в Запорожской области оккупационная администрация получила указание из России о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. Журналисты из РФ также работают в СМИ в оккупированных регионах.
Кроме того, с 1 сентября 2023 года для школ оккупированных регионов Украины и всей России будет выпущен новый учебник по истории РФ. В нем восхваляется "спецоперация", а Украина описывается как ультратеррористическое государство, напомнили в британской разведке.
"Цель России – создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность", – говорится в сводке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Мариуполе расписали стены школы цитатами президента страны-агрессора Владимира Путина. До этого детям выдавали тетради также с цитатами диктатора.
– В Генштабе ВСУ ранее заявили, что оккупанты используют школы и детские сады на оккупированных территориях в военных целях. Там они размещают личный состав и обустраивают госпитали.
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