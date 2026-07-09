Россия пытается заглушить Starlink, чтобы противодействовать атакам украинских дронов: что известно

Российские оккупационные войска пытаются противодействовать атакам украинских дронов средней дальности (middle strike). Для этого враг маскирует свои грузы и применяет мощные системы радиоэлектронного подавления, чтобы нарушить работу спутниковой сети интернета Starlink.

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Об этом агентству Reuters рассказали украинские командиры и пилоты беспилотников. Издание пообщалось с бойцами 422-го полка беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ во время их работы на юге Запорожской области.

Что известно о действиях врага

Украинские middle strike дроны способны точно и с небольшими затратами поражать вражеские цели, расположенные в десятках километров от линии фронта. Часто управление этими БпЛА осуществляется через Starlink. Эта спутниковая система позволяет пилоту дистанционно управлять дроном и ранее считалась практически защищенной от радиопомех.

"Методы России по защите топлива и других военных поставок варьируются от сокрытия грузов в гражданских транспортных средствах до использования современных электронных устройств для создания помех, блокирующих каналы связи, которые используются для управления дронами", – рассказали украинские военные.

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Они отметили, что россияне установили устройства для создания таких помех вблизи городов и военных объектов, в том числе способные нарушать работу систем Starlink.

РЭБ "Волна Купол Гарант"

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Россия развертывает систему радиоэлектронного подавления под названием "Волна Купол Гарант". Она излучает сигнал, достаточно мощный, чтобы нарушить работу сети Starlink на территории площадью около 20 квадратных километров. Он добавил, что на данный момент обнаружено около 10 таких систем.

В Facebook Бескрестнов писал о том, как работает эта российская система РЭБ, которую производит его предприятие ООО "Русский Купол" из Симферополя.

По его словам, принцип работы РЭБ прост. На Земле установлена система спутниковых антенн, которые "смотрят" в небо на пролетающий спутник. Система излучает мощные помехи с Земли на спутник, чтобы тот не принимал сигналы от обычных терминалов.

"Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14-14,5 ГГц. Этот диапазон разделен на 8 каналов шириной 62,5 МГц каждый. Россияне условно взяли 8 спутниковых "тарелок", направили их на спутник, и каждая тарелка передает помеху на своем канале. Все. Спутник "оглох", – написал Бескрестнов.

РЭБ "Волна Купол Гарант" смонтирован на прицепах. На каждом прицепе установлено по две антенны, весь комплекс насчитывает шесть прицепов. Антенная система может сниматься с прицепов и размещаться на одной платформе или монтироваться прямо на земле. Каждая антенна визуально похожа на яйцо, внутри которого скрывается спутниковая тарелка с механизмом поворота.

"Как и любая система РЭБ, "Волна Купол Гарант" потребляет много электроэнергии. Комплекс может работать как от генераторов в каждом прицепе, так и от внешней линии электропитания. А еще господам из ООО "Русский Купол" удалось продать эти изделия армии по цене 1,5 миллиона долларов за каждое. Это просто феерично", – отметил советник министра.

Эта система является важной целью для украинских экипажей дронов, стремящихся устранить любые препятствия для своих полетов. 422-й полк участвовал в операциях по уничтожению двух таких систем, в частности одной, которая была поражена через несколько часов после ее обнаружения в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины.

"Как только мы поразили эту установку, наши дроны, оснащенные Starlink, полетели без проблем", – сказал командир экипажа с позывным "Дирижер".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российское командование перебрасывает специалистов по аэроразведке и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить логистику между Ростовом и временно оккупированным Крымом. Этому способствовали украинские удары по военным объектам на временно оккупированных территориях и в России.

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