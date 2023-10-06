Россия пытается завербовать сотни граждан Сербии для участия в войне против Украины: СМИ раскрыли громкие подробности

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что России якобы хватает собственных добровольцев, поэтому вербовать иностранцев для участия в войне против Украины Кремль не будет, такая вербовка активно проходит. В частности, после упомянутого заявления в РФ прибыла очередная группа из нескольких десятков наемников из Сербии, они должны влиться в состав 106 дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Журналисты Русской службы ВВС провели собственное расследование о том, как Москва пытается вербовать сербов. Они установили имена организаторов вербовки и раскрыли подробности участия наемников в полномасштабной агрессии против Украины.

Спустя считанные дни после того, как Путин публично уверял, что Россия якобы не вербует иностранных наемников в свою армию, поскольку для войны в Украине ей якобы хватает собственных "добровольцев", в Россию прибыла очередная группа из 30 граждан Сербии. Это "пополнение" предназначалось для 106 дивизии ВДВ ВС РФ. Всего же Москва сейчас пытается завербовать несколько сотен сербов для войны против Украины.

Первым об этом сообщило французское издательство Intelligence Onlaine, а ВВС удалось найти одного из новоприбывших сербов. Также подтверждение факта вербовки Россией в Сербии последовало и в ефире топ-пропагандиста Владимира Соловьева: об этом заявили сербы, в течение нескольких лет воюющие в составе созданных РФ террористических анклавов "ДНР" и "ЛНР".

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Так, воюющие против Украины с 2014 года сербский снайпер Деян Берич и формировавший взвод сербов в составе ЧВК "Вагнер" в том же году Даво Савичич выступили в программе Соловьев.Live. Ранее Савичич врал журналистам, что является простым строителем и никогда не был ни на востоке Украины, ни в Сирии.

Теперь же все маски были сброшены. В частности, ведущий пропагандистской российской программы заявил, что "строитель" Савичич является кавалером четырех российских орденов мужества.

Его подельник Берич в том же эфире рассказал сформированном в составе 106-й тульской дивизии ВДВ подразделения "Волк", командовать которым поставили Савичича. Упомянутое подразделение принимало участие еще в ходе боев в Киевской области в начале полномасштабного вторжения.

"Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер (российский генерал-майор Владимир Сильвестров. – Ред.)", — заявил Берич.

Подтвердил причастность к оккупации Киевщины и сам Савичич: по его словам, возглавляемый им "интернациональный батальон" в начале войны "работал" под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области.

Когда под напором Сил обороны оккупационная армия бежала из Киевской и Черниговской областей, подразделение Савичича, рассказывает ВВС, перебросили на Харьковщину, а оттуда – к селу Богородичное в Краматорском районе Донецкой области. Осенью 2022 года оккупантов украинские воины погнали и с этих территорий.

По словам преступников, воюющих на стороне агрессора, завербованные сербы подписывают контракты с ВС РФ.

"Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать", — рассказал о вербовке иностранцев Савичич.

При этом схему вербовки придумали он с Беричем.

"Когда Владимир Владимирович разрешил иностранцам приезжать, я сделал план, как это все будет работать, и обратился к своему генералу. Он сказал: отлично, работай. Ребята приезжают, мы встречаем их, сразу идут в военкомат, подписывают контракт и подаются на гражданство Российской Федерации. Это не только Сербия, вся бывшая Югославия. Но добровольцев в русской армии больше всего из Сербии", – заявил Берич.

Журналисты ВВС со ссылкой на источники восстановили схему набора иностранных наемников. Их оформляют через военкомат подмосковного Красногорска. Такой способ "легализации" наемников губернатору Московской области Андрею Воробьеву предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, который в 2014 году пришел работать в правительство региона прямиком из структур ФСБ.

Так губернатор мог бы обелиться на фоне проваленных показателей по скрытой мобилизации среди жителей Подмосковья.

"Российская власть хочет продержаться без мобилизации до выборов президента в марте 2024 года, подготовив материально-технические резервы для быстрого развертывания новых дивизий и полков, но для этого в топку войны надо бросать всё новых людей", — объяснил журналистам причины, по которым Кремль ищет пушечное мясо за границей собеседник из организации "Орден республики" по имени Игорь.

Эта организация в начале августа заполучила списки сербских наемников в российской армии, которые верифицировали журналисты.

В "Ордене республики" также заявляют о причастности к вербовке лидера российского мотоклуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова, имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами. Также в схеме задействовали сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, который в течение последних 20 лет проживает в России и должен был гарантировать бывшим соотечественникам, что российская сторона выполнит все договоренности, а также Савичича. Его заявления, что иностранным добровольцам оформляют российское гражданство, по мнению журналистов, связаны с желанием убедить потенциальных наемников, что их "защитят" от возможных преследований на родине и дадут им некие "гарантии".

В начале 2023 года из Москвы в регионы и госкомпании была спущена разнарядка набрать 150 тысяч "добровольцев". Этого количества, по расчетам Кремля, должно было хватить для замещения 50% мобилизованных осенью 2022 года после года участия в захватнической войне. Однако, подчеркивает ВВС, задача была провалена: на одном из последних совещаний у главы российского правительства речь шла о том, что "план" удалось выполнить на 70%. Губернаторов же обязали завершить набор до конца года.

Тем временем в официальных заявлениях российских чиновников набор "добровольцев" "идет" впечатляющими темпами. Особенно любит козырять количеством якобы набранных "добровольцев" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так, 3 сентября он заявил о том, что контракты с минобороны якобы заключили свыше 230 тысяч человек. В июле их, по словам Медведева, насчитывалось порядка 185 тысяч – и в день, уверял он, контракты заключали до 1 400 россиян.

А российский диктатор Владимир Путин переплюнул даже Медведева. В выступлении на Дальневосточном экономическом форуме 12 сентября он заявил о добровольном подписании контрактов порядка 270 россиян: они, мол, штурмовали военкоматы, изо всех желающих отбирали по 1-1,5 тысячи человек в день.

Менее чем через месяц после этого выступления министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о 335 тысячах россиян, якобы подписавших контракты в течение года.

Тем временем вместо российских губернаторов выполнять планы по вербовке пушечного мяса взялись, в том числе, и упомянутые военные преступники из Сербии. Так, по данным ВВС, на одном из совещаний с участием Давора Савичича он заявил, что берется сформировать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии.

"Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: прилетающих в Россию иностранцев размещали во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве", – пишет издание.

Журналисты также разыскали одного из завербованных наемников: списки сербов появились в распоряжении редакции. В нем было указано имя гражданина Сербии Вукашина Стевановича.

"ВВС спросила у него, заключил ли он контакт с армией. "Я не тот, кого вы ищете. Не собираюсь отвечать на вопросы по поводу ваших сомнений в связи с моим местонахождением", — ответил Стеванович. В переписке в мессенджере Viber он отрицал, что подписал контракт и служит теперь в 106 дивизии ВДВ, довоенным местом дислокации которой была Тульская область", – отметили журналисты.

Однако в соцсетях у Вукашина отмечено, что родился он в сербском городке Оджаци на севере Сербии. Дата рождения, указанная в его публичном профиле, совпадала с датой рождения в списке добровольцев, оказавшемся в распоряжении ВВС. Он не скрывал, что является подпоручиком запаса, окончил курсы слушателей для офицеров запаса Вооруженных сил Сербии, а также Строительный факультет в Суботице.

Сам Вукашин Стеванович, как и Савичич, утверждает, что работает в РФ "строителем", что, впрочем, не мешает ему позировать на фото в соцсетях с оружием в военной форме сербской армии, о себе он пишет, что "рожден, чтобы сражаться и будет сражаться".

Мать этого серба подтвердила, что ее сын в России находится уже больше года, там он, по ее словам, "работает на стройке". Домой звонит редко, поскольку "у него в России проблемы с мобильной сетью".

Скрытность "строителя", любящего "сражаться" не удивительна: в Сербии наемничество является уголовным преступлением, так что завербовавшимся в российскую армию сербам может грозить на родине до 10 лет лишения свободы.

По данным ВВС, на момент начала изучения схемы вербовки сербских наемников, ее организаторам удалось оформить порядка ста человек. Далее процесс "заморозили". Пока создать "полноценную бригаду" Савичичу не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что кроме Сербии Россия вербовала граждан Кубы для участия в войне против Украины. О раскрытии масштабной схемы вербовки заявили кубинские власти. Они также отчитались о задержании 17 человек, причастных к вербовке граждан для участия в войне против Украины.

Российские пропагандисты тем временем периодически грезят о появлении в составе армии РФ живой силы из Северной Кореи – насколько эти грезы имеют под собой почву, на данный момент неизвестно.

А в британской разведке сообщали о попытке вербовки граждан Армении и северных областей Казахстана.

Тем временем в самой РФ периодически находят могилы погибших в Украине иностранных наемников. К примеру, в Иваново найдены могилы двух непальцев и одного гражданина Того. Также сообщалось о гибели осужденных в РФ за преступления африканцев: их на войну завербовали из мест лишения свободы.