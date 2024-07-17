Россия расконсервировала советское оружие, но достигнет 'критической точки истощения': аналитики назвали термин

Россия расконсервировала запас военной техники и оружия, накопленной в советское время. Однако около 70% старых танков так и не сдвинулись с места. Остальную технику оккупанты отмыли и представили как новую, или же снимают с нее артиллерийские стволы и устанавливают их на самоходные гаубицы.

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Однако если ситуация не изменится, уже ко второй половине 2025 года РФ может добиться "критической точки истощения". Об этом сообщает The Economist.

Начавшееся в мае широко разрекламированное российское наступление на Харьков угасает. Продвижение врага на других участках фронта, особенно на Донбассе, было стратегически незначительным и достигнуто большими потерями.

Пока вопрос заключается не столько в способности Украины продолжать борьбу, сколько в том, как долго Россия сможет поддерживать нынешний темп операций.

Ключевым вопросом есть не человеческие ресурсы. Россия, вероятно, способна мобилизовывать еще около 25 тысяч солдат ежемесячно, чтобы поддерживать численность на фронте на уровне 470 тысяч. Производство ракет для ударов по украинской инфраструктуре также стремительно растет.

Несмотря на все разговоры о переводе России на военную экономику, которая тратит около 8% своего ВВП на военные нужды, она может заменить значительные потери танков, бронированных машин и артиллерии только за счет расконсервации и восстановления запасов советских времен. Хотя эти запасы велики, они не безграничны.

По оценкам большинства разведок, за первые два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 других бронированных машин. Голландский разведывательный сайт с открытыми источниками Oryx оценивает подтвержденные потери российских танков в 3235, предполагая, что реальная цифра значительно выше.

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Александр Гольц отмечает, что российский диктатор Владимир Путин должен благодарить Советский Союз за огромные запасы оружия, накопленные во время холодной войны. В частности, когда бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвастался в декабре 2023 года, что за год было поставлено 1530 танков, он не уточнил, что почти 85% из них были старыми моделями (преимущественно Т-72, а также Т-62 и даже некоторые Т-55 (датируемые периодом после Второй мировой войны), которые были сняты с хранения и прошли чистку.

С момента вторжения на фронт было отправлено около 175 современных танков Т-90М. По оценкам IISS, годовой объем производства в этом году может приблизиться к 90 танкам. Однако Майкл Джерстад, аналитик IISS, утверждает, что большинство Т-90М действительно является модернизацией старых Т-9А. Поскольку их число уменьшается, производство Т-90М в этом году может составлять не более 28 единиц.

Павел Лузин, эксперт по военному потенциалу России в вашингтонском Центре анализа европейской политики, считает, что способность России строить новые танки и боевые машины пехоты, или даже ремонтировать старые, осложняется трудностями с получением комплектующих. Составы компонентов для производства танков, которые до войны планировали использовать в 2025 году, уже подверглись нападениям, а критически важное оборудование, ранее импортировавшееся из Европы, сейчас заблокировано санкциями.

Нехватка высококачественных шарикоподшипников также является сдерживающим фактором в производстве. Хотя иногда доступны китайские альтернативы, но они не отвечают прежним стандартам качества.

Кроме того, старой советской цепи поставок вооружения больше не существует. Украина, Грузия и Восточная Германия были важными центрами производства оружия и его компонентов.

Если ситуация не изменится, к концу этого года русские войска, возможно, будут вынуждены перейти к более оборонительной позиции. Это может оказаться очевидным уже к концу лета. Также ожидается, что интерес Путина к согласованию временного прекращения огня также возрастет.

Ранее сообщалось, что через неделю украинские воины уничтожили и повредили более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери оккупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.