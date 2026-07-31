Россия разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Фото

В пятницу, 31 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве. Вследствие атаки он был разрушен, сотрудники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.

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Об этом говорится в заявлении компании. По состоянию на 22:53 продолжалась ликвидация последствий вражеского обстрела.

"Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время", – отметили в "НП".

По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Полтаву реактивными БпЛА. Они двигались в сторону города с востока и юга.

Что будет с посылками

В компании заявили, что компенсируют клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки РФ. "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

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"Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 июля войска РФ атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру: враг нанес удар по отделению "Новой почты". Пострадали как минимум девять человек.

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