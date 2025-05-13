Россия резко снизила интенсивность ударов по Украине перед возможными переговорами в Турции: ждать ли 'прорыва' от встречи

Страна-агрессор Россия резко снизила интенсивность ударов по Украине накануне возможных переговоров в Турции 15 мая. В частности, в ночь на вторник, 13 мая, оккупанты запустили по Украине только 10 беспилотников.

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Стоит отметить, что в течение двух предыдущих ночей вражеские обстрелы были значительно интенсивнее. OBOZ.UA рассказывает о статистике последних атак со стороны РФ и ожиданиях от будущих переговоров Москвы и Киева.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на вторник, 13 мая, российские войска атаковали Украину, применив 10 ударных беспилотников и беспилотных летательных аппаратов-имитаторов. Украинская ПВО успешно уничтожила все эти цели, как сообщается в сводке военных.

Стоит отметить, что это количество более чем в десять раз меньше по сравнению с двумя предыдущими ночами. Интенсивность российских обстрелов в течение двух предыдущих ночей была значительно выше: в ночь на воскресенье, 11 мая, и в ночь на понедельник, 12 мая, страна-агрессор применила 108 дронов для атак по территории Украины.

До этого, в течение трех суток, когда Кремлем было объявлено одностороннее "перемирие", российская армия не применяла ударные беспилотники для атак по Украине. В то же время Россия продолжала наносить удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории.

За день до начала "перемирия", с 20:30 6 мая, по 13:30 7 мая, российские военные выпустили по Украине 187 беспилотников и пять ракет "Искандер-М".

В интервью для OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что российский диктатор Путин сейчас переживает сложный период и ищет совета в своем окружении относительно войны в Украине. Как и в любой авторитарной системе, там сформировались две группы.

Первая - сторонники продолжения войны, чья мотивация заключается в огромных прибылях. Вторая - более умеренная, осознающая, что дальнейшие боевые действия неизбежно приведут к разрушению России. По словам эксперта кремлевский глава все же склоняется к продолжению войны в Украине.

"Но надо учитывать, насколько сильным будет давление со стороны тех, кто считает, что стоит найти хотя бы формальный повод, чтобы остановиться и начать отползать назад. При этом, безусловно, не теряя лица – хотя, по моему мнению, московиты его никогда и не имели. Так что вопрос сейчас в том, кто победит в ближайшие дни – до четверга не так много времени, и он для Кремля будет максимально напряженным", – отметил Огрызко.

Эксперт считает, что привлечение международных партнеров необходимым условием для результативных переговоров. Ключом к успеху, по его мнению, является интернационализация переговорного процесса. Без этого шансы на достижение какого-либо положительного результата резко снижаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 13 мая, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 968 тысяч человек.

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