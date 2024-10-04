Россия сменила тактику на Лиманском направлении, большинство пленных – контрактники: командир батальона рассказал о ситуации

Россияне на Лиманском направлении сменили свою тактику. Если раньше на штурмы они бросали колонны бронетехники, то перешли к штурмам малыми пехотными группами.

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При этом вражеские штурмовики все чаще атакуют на мопедах. Об этом рассказал командир 44-го отдельного стрелкового батальона Ярослав Борисовец в эфире телемарафона.

С начала 2024 года россияне на Лиманском направлении бросали в атаки колонны бронетехники. Но не так давно изменили тактику.

"Все активные действия начинают происходить на рассвете – штурмовые, обстрелы, все это в этот период происходит. В целом, по сравнению с концом 23-го, началом 24-го года, штурмы происходят пехотными группами. Все чаще используют мопедные подразделения, которые уничтожаются гораздо быстрее. Когда используют бронетехнику, то это для быстрого подвоза пехоты. Но по сравнению с тем, что было в начале года, когда шли колоннами по пять единиц бронетехники с интервалом в час, то сейчас может выехать какая-нибудь БРДМ, или МТЛБ, завезти пехоту, быстренько спешиться и начать работать", – рассказал военный.

То, что российское командование пытается беречь технику в отличие от личного состава, привело к тому, что воины 44 батальона периодически берут оккупантов в плен.

"Не то чтобы часто, но попадают. Вот неделю назад взяли пленного. Как оказалось, он из Ворошиловграда. То есть из Луганска, но в паспорте было указано, что он родился в Ворошиловграде. В 90-х годах переехал в Россию, наверное, хотел много денег заработать, но ему не очень-то удалось. Потому что при себе у него было наверное где-то до 15 карт разных банков этих "мордорских", на которых, по его словам, повсюду большое количество кредитов. Потому подписал контракт и решил заработать на этом. Но не очень ему это удалось", – отметил Борисовец.

В целом, добавил комбат, преимущественно в плен к украинцам попадают российские контрактники. Из этого он заключает, что личного состава в России хватает и без мобилизации.

"В основном, попадают в плен контрактники и все "свежие". Грубо говоря, они подписывали контракт максимум месяца два, иногда месяц назад, и нехватки личного состава у них точно нет. И то, что они планируют проводить мобилизацию... Может и проводят, но в последний раз мы брали мобилизованных в плен в конце 2022 года. После того, кто попал в плен — в основном контрактники", — подчеркнул военный.

Напомним, ранее о том, что враг перешел к штурмам малыми пехотными группами, рассказывали в бригаде "Рубеж". Защитники предполагали, что так захватчики рассчитывают стать более незаметными для Сил обороны Украины.

Также оккупанты остаются верны своей любимой тактике "выжженной земли". Штурмы малыми пехотными группами сопровождаются поддержкой из воздуха: российские FPV-дроны, авиация и артиллерия уничтожают все, до чего могут дотянуться.