Используют тактику 'выжженной земли': офицер бригады 'Рубеж' рассказал о вражеских штурмах

Оккупационные войска России на третий год полномасштабной войны продолжают использовать единую тактику – "выжженной земли". Они прибегают к ней и во время штурмов позиций наших воинов, и когда обстреливают мирных жителей в прифронтовых населенных пунктах.

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С такой тактикой россиян ныне борются бойцы бригады быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер ее секции планирования Дмитрий Кожубенко.

По его словам, в "выжженную землю" российские оккупанты пытаются превратить те участки фронта, которые сейчас находятся в зоне деятельности бригады "Рубеж". Нацгвардейцы из ее рядов ныне защищают Лимано-Купянское направление.

Там враг пытается просачиваться малыми группами – от двух до четырех военных преступников. В то же время, у него есть поддержка, в том числе из воздуха в виде беспилотников и самолетов.

"Чего-то нового они не придумали. Тем не менее, каждый штурм сопровождается FPV-дронами, авиацией и артиллерией, которая стирает наши позиции с лица земли. Тактика "выжженной земли", – отметил офицер Кожубенко.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 28 августа на Купянском направлении произошло 23 боестолкновения: защитники отражали вражеские атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 российских атак в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

Как сообщал OBOZ.UA, командование ВС РФ начало частично перебрасывать силы из-под Купянска на собственную территорию. В частности, с их помощью враг надеется остановить наступательную операцию ВСУ в Курской области России.

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