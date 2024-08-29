За сутки произошло 195 столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг, и озвучили потери войск Путина. Карта

Оккупационная армия России продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте было зафиксировано 195 боевых столкновений.

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Большая часть боевых столкновения происходит на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 августа.

В течение суток путинские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в том числе сбросил 96 управляемых авиабомб. Кроме того, враг произвел более 4000 обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1314 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Пустогород, Белополье, Горелое, Басовка, Казачья Лопань, Алисовка, Кудеевка, Горяна, Петропавловка, Кучеровка, Купянск, Копанки, Григоровка, Торецк, Дружба, Александрополь, Мирноград, Егоровка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Степное, Казацкое и Одрадокаменка.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, один – по РСЗО на огневой позиции, один – по средству ПВО, один – по понтонной переправе российских оккупантов и еще два – по другим важным объектах врага

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 23. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг 20 раз враг пытался продвинуться вперед. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки. По Торецку оккупанты нанесли семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них – в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галицыновка и Константиновка, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времовском направлении противник предпринял шесть попыток захватить наши позиции недалеко от Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского.

На Ореховском направлении отражены два штурма украинских позиций в районах Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал неприятеля, в том числе и во время операции в Курской области России.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 18 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 52 автомобиля и 15 единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, украинские военнослужащие восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Бойцы ВСУ заняли позиции к юго-западу от Ивано-Дарьевки (юго-востоку от Северска). В свою очередь российские войска ведут наступление в районах Торецка и Покровска.

Ранее сообщалось, что пока что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может поменяться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

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