Россия снова обстреляла Донетчину: погибли два человека, повреждены жилые дома. Фото

Российские военные 23 марта обстреляли поселок Донецкое и город Покровск Донецкой области. В обоих населенных пунктах погибли гражданские.

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Облпрокуратура сообщила, что по Донецкому Николаевской громады противник открыл огонь из РСЗО "Смерч". Попадание произошло вблизи многоквартирного дома.

Из-за обстрела в собственном жилище погиб 46-летний мужчина.

Также под прицелом ВС РФ в очередной раз оказалась жилая застройка Покровска. Смертельные ранения получил 76-летний пенсионер, который находился на улице. Также получил телесные повреждения горожан 69 лет – у него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения.

Тип оружия, которым россияне в тот раз ударили по Покровску, еще устанавливался (на 18:10 воскресенья).

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию циничных атак оккупантов на мирное население", – добавила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 марта российская армия также била по Покровску. В результате атаки погибли три человека.

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