Россия снова подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

Днем пятницы, 14 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

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Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что на территории страны-агрессора России зафиксирован вылет истребителя МиГ-31К. Этот борт является потенциальным носителем ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всей страны.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Кроме того, на северо-восточном и восточном направлениях зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Стоит отметить, что государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась враждебная атака дронами-камикадзе Shahed-136.

Напомним, что днем 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, ранения получили шесть человек, из них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет.

А днем 12 июня войска России ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака российских военных преступников пришлась на жилищный сектор, в результате чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 12 июня раздался взрыв. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.

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