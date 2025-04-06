'Россия собирается дальше воевать и убивать!' Зеленский заявил о истинных намерениях Путина

Президент Владимир Зеленский отреагировал на продолжение российского террора против мирных жителей Украины. Глава государства заявил, что такие обстрелы демонстрируют реальный ответ диктатора Владимира Путина на все международные дипломатические усилия.

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По словам Зеленского, давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что только в ночь на 6 апреля путинские террористы атаковали ракетами и ударными дронами Киев, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. Зеленский также предупредил, что число воздушных атак растет.

"Так Россия показывает свои подлинные намерения – продолжать террор, пока мир это позволяет. За прошедшую неделю против украинских городов и сел, наших людей они выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов, из них более двух десятков – этой ночью. Каждый удар – по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках", – заявил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что регулярные обстрелы мирных украинских городов являются ответом главаря Кремля на международные дипломатические усилия. Поэтому важно направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира и не ослабевать давления на агрессора.

Напомним, 6 апреля по всей Украине объявлено днем траура по погибшим в результате атаки РФ на Кривой Рог 4 апреля, унесших жизни 19 человек, среди которых – девять детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва цинично утверждает, что целью ракетной атаки по Кривому Рогу якобы были "военные в ресторане", где якобы проходило "совещание с командирами соединений и западными инструкторами". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Ранее сообщалось, что ночью 6 апреля Россия совершила комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, запустив всего 132 средства – 23 вражеских ракеты и 109 беспилотников разных типов. Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных БПЛА и 13 крылатых ракет.

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