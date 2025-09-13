Россия спешит: эксперт оценил, может ли враг захватить всю Донецкую область. Карта

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что РФ хочет получить от Украины около 6 тыс. квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Очевидно, российские захватчики не отказываются от своей цели захватить всю территорию Донецкой области.

Ведь продвигаться на этом направлении является непростой задачей. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Судя по всему, речь идет исключительно о Донецкой области. И я видел заявление, что якобы Российская Федерация готова отказаться от дальнейших продвижений на Запорожье и в Херсонской области, "а в обмен на это дайте нам Донецкую область". Но это самое сложное, что сейчас есть на пути россиян, поэтому они так настойчиво и требуют эту территорию", – пояснил эксперт.

Оккупантам сложно продвигаться на Донетчине

По его словам, возникает вопрос, где проще двигаться: по равнине Харьковщины или на Донетчине. Оборона шахт и водоемов делает наступление очень тяжелым, в то же время оккупанты могут просачиваться и хвататься за отдельные дома. Однако, чтобы окончательно захватить такие районы, им придется разрушать каждое здание, а это требует огромных ресурсов и усилий.

Вместе с тем, двигаться по открытой местности легче, но держать здесь позиции сложнее. Поэтому, по мнению Ступака, для РФ важно вытеснить ВСУ из Донецкой области и получить в свои руки именно ту "сложную застройку", а уже потом решать – идти дальше или остановиться.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне теоретически могут захватить Донецкую область, но вопрос – за какое время. К примеру под Покровском российская армия стоит уже год, и это вызывает сомнение в их возможностях быстро продвинуться.

"Поэтому я считаю, что как минимум в перспективе года-полтора им не удастся захватить всю Донецкую область. Но они спешат. И эта вся история, мол, отдайте нам это срочно, иначе в следующий раз будем требовать больше – это блеф", – убежден эксперт.

Он добавил, что в то же время, чтобы подкрепить этот блеф, россияне могут распространить свои претензии и на Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, провозгласив их "своими" и заявив о намерении добиваться возвращения этих областей в состав РФ.

Напомним, оккупационные войска увеличивают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию. В частности, в некоторые дни там бывает до 56 боестолкновений. На этом участке фронта российская армия сосредоточила около 100 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российская армия потеряла до 60 тысяч военных за последние 10 месяцев. Оккупанты продолжают штурмы на этом участке фронта и пытаются взять город Покровск, однако не достигают успеха

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!