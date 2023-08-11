РФ атаковала Украину четырьмя 'Кинжалами': ПВО сбила один, остальные ударили вблизи аэродрома Коломыи

Силы ПВО Украины утром 11 августа во время массированной атаки РФ сбили одну ракету "Кинжал". Поразить ее удалось на Киевщине. Всего враг запустил четыре "Кинжала" – целился по аэродрому Коломыи в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. "Сегодня около 10:00 противник совершил пуски 4-х аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя.

"Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор. По данным Ивано-Франковской ОВА, вследствие ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные", – рассказали в Воздушных силах.

Напомним: около 10:00 вся Украина стала "красной" из-за воздушной тревоги: вслед за предупреждением о ракетной опасности в Киеве, на Хмельнитчине и Виннитчине сообщили о взрывах. В регионах работала ПВО.

Известно, что в столице зафиксировали падение обломков сбитой ракеты. В частности, в Оболонском районе на территории детской больницы, а еще на открытой местности дачного кооператива и улице Богатырской (здесь была повреждена крыша частного дома) – без пострадавших.

Позже в Ивано-Франковской ОВА заявили о прилете по жилому дому в Коломыйском районе, вследствие которого погиб 8-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 10 августа украинская противовоздушная оборона уничтожила семь дронов-камикадзе Shahed иранского производства. К сожалению, были попадания на Ривненщине, где разрушена нефтебаза.

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