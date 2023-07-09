Россия убрала все носители 'Калибров' из Черного, Азовского и Средиземного морей

По состоянию на утро 9 июля Россия вывела все носители ракет "Калибр" из Черного, Азовского и Средиземного морей. В то же время в этих морях несут боевое дежурство 14 вражеских кораблей.

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Об этом сообщили в военно-морских силах Украины. В частности, в акватории Черного моря дежурят 5 российских кораблей, в Азовском – 1, а в Средиземном – 8.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

– в Азовское море – 15 судов (из них 2 двигались из пролива Босфор),

– в Черное – 16 (3 продолжили движение в направлении пролива Босфор).

Отметим, накануне фиксировался один носитель "Калибра" – в Средиземном море.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале июля в ОК "Юг" рассказали, что РФ проводит ротацию и маневры ракетоносителей в Черном море.

– В Воздушных силах ВСУ заявили, что войска России, судя по всему, накапливают ракеты, не исключено, что для "коварных намерений".

– В ночь на 6 июля РФ ударила 10 "Калибрами" по Львову. ПВО уничтожила 7, вследствие прилета в жилой дом погибли 10 человек, десятки ранены.

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