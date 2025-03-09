Россия ударила дронами по мирным жителям в Херсоне: семь раненых

Россияне начиная с обеда атакуют дронами гражданских жителей Херсона. О первых раненых стало известно около часу дня.

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Всего от российских БпЛА 9 марта пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Так, о первых двух пострадавших в результате дроновых атак врага 9 марта в обладминистрации известили в 12:56. Тогда под удар попали два человека: медики госпитализировали 19-летнего парня с минно-взрывной травмой и ранением ноги, а также 50-летнюю женщину с ранением грудной клетки и руки. Состояние обоих врачи оценили как средней тяжести.

Уже после 14 часов в Херсонской ОВА сообщили о третьей пострадавшей от дроновой атаки. Женщина в возрасте 55 лет попала под удар российского беспилотника около 12:30 в Днепровском районе Херсона, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья. Лечиться пострадавшая будет амбулаторно.

В этом же районе в результате российской атаки еще одна 55-летняя горожанка попала в больницу в тяжелом состоянии.

"У пострадавшей минно-взрывная травма и травматическая ампутация ног. Врачи делают все возможное для ее спасения", – рассказали в Херсонской ОВА.

Около 14:40 россияне с помощью БпЛА снова ударили по гражданским в Днепровском районе облцентра. Пострадали женщины 53 и 55 лет, обе с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу.

А уже после 16 часов в Херсонской ОВА сообщили об уже седьмом раненом херсонце, которого оккупанты выбрали "мишенью" для своих БПЛА.

"В медучреждение доставили 18-летнего парня, попавшего под удар российского дрона в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавший – под наблюдением врачей", – отметили в Херсонской ОВА.

Напомним, ранее в этот день РФ атаковала дроном село Ивашки Золочевской громады в Харьковской области. В результате атаки погибли двое гражданских, мужчина и женщина. Еще одного мужчину с тяжелым ранением срочно доставили в больницу.

Всего же в течение уходящей недели Россия направила на Украину почти 870 ударных дронов, сообщил президент нашего государства Владимир Зеленский. Кроме того, агрессор применил для атак около 1200 управляемых авиабомб и более 80 ракет разных типов.

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