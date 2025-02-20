Россия ударила по частному сектору Николаевки Донецкой области: погиб мужчина, много поврежденных домов. Фото

Российские оккупационные войска днем в четверг, 20 февраля, обстреляли поселок Николаевка в Краматорском районе Донетчины. Враг атаковал частный жилищный сектор населенного пункта.

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О последствиях вражеских обстрелов сообщили на Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Оккупанты полностью разрушили жилой дом, еще 21 частный дом получил повреждения.

Россияне били по селу из авиации. Вследствие атаки войск государства-агрессора погиб мирный житель.

"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники изъяли тело погибшего мужчины 1958 г.р. Работы завершены. В результате обстрела поврежден 21 частный дом", – сообщили спасатели.

Напомним, что днем россияне из артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Обстрел длился более получаса; погибли трое гражданских – 47-летний мужчина и две женщины.

В эпицентре поражения оказались жилые дома и торговые объекты. Повреждены восемь фасадов частных и многоквартирных домов, аптека, магазин, автомобили, линии электросети, газопровод.

Кроме того, враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин, ранения получила 39-летняя женщина. Атака повлекла за собой значительные разрушения в городе. Поврежден жилой дом, промышленное и частное предприятия, магазины, кафе, гаражи и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне из-под завалов многоэтажки, в которую в ночь на 20 февраля попал российский КАБ, достали тело мужчины. Через несколько часов, после почти суток поисков, было обнаружено тело женщины – матери пострадавших детей-близнецов.

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