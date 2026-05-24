Россия ударила по Днепропетровской области: четверо пострадавших, повреждено здание сельсовета

Российская армия в воскресенье, 24 мая, атаковала Васильковскую общину Днепропетровской области. В результате атаки были ранены четыре человека.

Видео дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. В результате атаки двое пострадавших были госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

"Из-за вражеского удара ранены трое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших госпитализированы. 64-летний мужчина в тяжелом состоянии. Повреждены 3 многоэтажных дома, 13 - частных и помещения поселкового совета", – сообщил чиновник.

Кроме того, во время одного из недавних воздушных ударов России по Украине 20 мая, был уничтожен склад, арендованный УВКБ ООН, агентством ООН по делам беженцев. В результате атаки российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения.

Также на момент удара на складе была гуманитарная продукция стоимостью более миллиона долларов – вся она уничтожена.

"Усиление российских атак по всей Украине приводит к убийству и ранениям все большего количества мирных жителей", а также "срывает гуманитарные операции в стране", – определили в организации.

Российская атака по Украине 24 мая

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!