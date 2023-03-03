Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза удара очень высока, – Гуменюк

Количество российских кораблей-носителей ракет в Черном море уменьшилось с 5 до 3 – сейчас это один надводный и два подводных общим залпом до 16 "Калибров". Однако угроза ракетных обстрелов территории Украины остается очень высокой.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что всего на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 15 российских кораблей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас надо осознавать, что наличие ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве – это непосредственная угроза, ведь пуск ракет может произойти в любой момент и они готовы к этому использованию", – предупредила Гуменюк.

Напомним: с 28 февраля в Черном море находились 5 российских носителей "Калибров" общим залпом до 32 ракет. Враг проводил аэроразведку и пытался выявить украинскую ПВО, используя для этого дроны и любые другие способы. При этом, вместе с кораблями путинская армия активизировала авиацию, что может быть свидетельством подготовки к удару.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Гуменюк высказала мнение, что массированные ракетные удары РФ по территории Украины могут остаться в прошлом из-за нехватки высокоточного оружия у государства-агрессора. При этом, по ее словам, враг не отказался от тактики террора и сейчас ищет новые подходы в нанесении ударов;

– в ночь на 2 марта оккупанты атаковали Запорожье. Вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Восемь человек получили травмы разной степени тяжести, а десять, включая одного несовершеннолетнего – пропали без вести.

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