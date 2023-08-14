Россия увеличивает темпы производства дронов: Гуменюк указала на угрозу для Украины

Государство-террорист Россия пытается наладить собственное производство ударных дронов-камикадзе типа Shahed. Агрессор намерен самостоятельно производить БПЛА из-за опасения прекращения поставок из Ирана.

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Также украинцам следует быть готовым к тому, что РФ будет продолжать террор мирного населения. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты чувствуют свое преимущество в воздухе, поэтому максимально используют этот способ террора мирного населения Украины.

Вместе с тем Гуменюк отметила, что РФ уже начала использовать для атак по территории Украины "Шахеды" собственного производства. В Москве опасаются, что из-за санкций Иран может прекратить поставки дронов.

"Враг будет продолжать давить на нас с воздуха, в том числе, потому что пока они чувствуют преимущество в воздухе и используют этот способ террора максимально часто. То, что они пытаются наладить у себя это производство, оправданы опасением, что санкции в отношении Ирана могут приостановить эти поставки. Мы не теряем надежду, что мировое сообщество додавит этот вопрос", – сказала Гуменюк.

Также в ОК "Юг" рассказали, что пока невозможно точно сказать, какое количество дронов собственного производства использует Россия. Выводы делаются по обломкам сбитых БПЛА, а более точный отчет могут предоставить специалисты, которые изучают последствия атак.

Напомним, оккупационные войска страны-агрессора России ночью 14 августа атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в последнее время оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа Shahed. В частности, противник стал использовать их преимущественно в ночное время и на предельно малых высотах, постоянно меняя построение маршрутов.

Как писал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

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