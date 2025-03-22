Россия уже анонсировала новые удары по энергетике Украины: якобы в ответ
Россия пригрозила Украине обстрелами объектов энергетики. Страна-агрессор утверждает, что это якобы будет "ответом" на действия Киева.
Соответствующее заявление 22 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пожаловалась на продолжение атак на российские энергообъекты и вспомнила о 30-дневном перемирии (которое еще не вступило в силу).
В частности, Захаровой не понравилась "бавовна" на нефтебазе на Кубани. Также она вспомнила о пожаре на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области (ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг, что это является результатом удара Сил обороны; указанная ГИС неоднократно обстреливалась самими россиянами).
"Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", – пригрозила представительница дипломатии страны-агрессора.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В ночь на 22 марта РФ запустила по Украине 179 дронов-камикадзе, а в ночь на 21 марта – 214 ударных БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов.
– При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия России якобы "воздерживается" от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также он утверждает, что договоренность российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампа касается "не всей инфраструктуры", а только объектов энергетики.
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