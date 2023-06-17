Россия в боях за Бахмут зимой потеряла больше военных, чем в первые недели войны – СМИ

В течение зимних боев за Бахмут Донецкой области российская оккупационная армия понесла большие потери, чем в первые недели полномасштабного вторжения. При этом реальное число потерь войск РФ, вероятно, в разы больше той информации, которая есть в открытом доступе.

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Рекордные потери оккупанты понесли в январе-феврале 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал "Медиазона".

Во время зимнего штурма Бахмута российские войска потеряли больше людей, чем в первые недели войны, когда наступление шло сразу по нескольким направлениям. Самый большой пик потерь российской армии пришелся на неделю с 3 по 9 марта 2022 года. Но к концу марта 2022 года число погибших снизилось почти в два раза.

В январе-феврале 2023 года число потерь оккупантов за одну неделю не побило этот рекорд, однако здесь интенсивность боев не снижалась так быстро, и потери оставались высокими больше месяца.

Примечательно, что данные о российских потерях по-прежнему остаются неполными – об очень многих потерях становится известно с большой задержкой. Это значит, что подтвержденные потери как за январь 2023, так и за другие месяцы этого года вырастут в ближайшее время.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России понесли огромные потери, пытаясь оккупировать город-крепость Бахмут в Донецкой области. На каждые захваченные 48 см территории приходится как минимум один убитый или раненый оккупант.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в сражении за Бахмут более 100 тысяч военных. Такую же цифру озвучил и спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Бахмуте 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

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