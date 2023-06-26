Россия возвращает на восток Украины войска, которые забирала с фронта из-за 'бунта' наемников Пригожина, – Маляр

Россия возвращает в Украину войска, ранее выведенные из-за мятежа наемников ЧВК "Вагнера" под руководством их предводителя Евгения Пригожина. Так, во время бунта в России, войска были выведены с целью перенесения их в Московскую область.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Так, поскольку бунт в России был остановлен, войска РФ возвращают обратно на восток Украины.

"Из того, что мы видим, во время активизации событий политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в московский регион, но из-за того, что там события очень быстро исчерпали себя, эти войска возвращаются к востоку. Это из того фактажа, который мы видим", – отметила Маляр.

Ранее заместитель министра заявляла, что в течение прошлой недели противник на фронте понес потери в личном составе почти в восемь раз больше, чем Вооруженные Силы Украины.

Напомним, что кафиры ночью устроили новую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 13 воздушных вражеских целей, но есть прилет в Одесской области – предварительно, без жертв.

Ранее сообщалось, что 25 июня под вражеским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области. В результате преступных действий россиян ранен мирный житель и повреждены дома.

Также в ООН сообщили, что в мае страна-агрессор Россия почти втрое увеличила количество атак на Украину с воздуха. Речь идет как о ракетных обстрелах, так и об ударах дронами-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!