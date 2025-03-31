Россия выпустила по Украине баллистику и десятки дронов: Силы обороны сбили 57 БПЛА, пострадали пять областей

В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину баллистикой и ударными беспилотниками, а также запустила БПЛА-имитаторы. Защитники неба сбили 57 дронов типа Shahed.

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В результате вражеского воздушного нападения, продолжавшегося с 20:00 минувших суток, зафиксированы повреждения на Сумщине, Донетчине, Харьковщине, Киевщине и Житомирщине. Об отражении атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор применил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области РФ, а также 131 ударный дрон и БПЛА-имитаторы разных типов (пуски из Миллерово, Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 защитники неба сбили 57 ударных беспилотников Shahed и других типов на севере, востоке и центре страны, а 45 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В ночь на понедельник "Шахеды" массированно атаковали Харьков: в результате двух волн ударов по Киевскому району повреждены пять промышленных помещений одного из научно-производственных предприятий, где вспыхнул большой пожар. Было повреждено 11 многоэтажек и два детских сада города. Трое мужчин получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 марта Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 111 дронов: силы ПВО уничтожили 65 БПЛА, а 35 были локационно потеряны. В результате атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина, Донетчина.

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